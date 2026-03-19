Benavente garante mais de 214 mil euros para bombeiros do concelho

Município de Benavente formalizou contratos de financiamento permanente para garantir estabilidade às duas associações humanitárias do concelho, num contexto em que as recentes intempéries voltaram a evidenciar o peso do socorro às populações.

A Câmara de Benavente assinou contratos-programa para financiamento permanente no valor global de 214.113 euros com as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários (AHBV) de Benavente e Samora Correia. Do apoio, concedido nos termos do Regulamento de Concessão de Apoios Financeiros às AHBV para os próximos seis meses, 100.675,75 euros são destinados aos Bombeiros Voluntários de Benavente e 113.437,45 euros aos Bombeiros Voluntários de Samora Correia.

A presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira, afirmou que “os bombeiros voluntários são um pilar essencial na nossa vida colectiva e que é importante que a câmara municipal esteja sempre ao lado de quem se dedica com sentido de missão à protecção de pessoas e bens”. O valor total anual é de 460.350 euros, com 216.463,90 euros destinados aos Bombeiros de Benavente e 243.886,10 euros destinados aos Bombeiros de Samora Correia.