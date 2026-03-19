Coruche e Salvaterra de Magos lamentam morte do arquitecto Jorge de Brito e Abreu

As câmaras municipais de Coruche e de Salvaterra de Magos manifestaram pesar pela morte do arquitecto Jorge Sebastião Mattos de Brito e Abreu, falecido no dia 9 de Março, aos 76 anos, recordando o contributo que deixou na valorização e salvaguarda do património cultural.

Em Coruche, a autarquia destacou o conhecimento aprofundado que o arquitecto tinha do património arquitectónico e documental do concelho e a disponibilidade que demonstrou ao longo de várias décadas para colaborar com o Museu Municipal de Coruche, partilhando documentação, conhecimento e memória histórica.

Também a Câmara de Salvaterra de Magos lamentou o falecimento do arquitecto, recordando o seu papel na defesa e recuperação de elementos relevantes do património histórico do concelho. Ao longo da sua carreira integrou durante vários anos a Comissão Municipal do Património da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, acompanhando diversas obras de recuperação promovidas pelo município.