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Edição de 2026.03.19 1ª página Sociedade Detido em Alenquer por furto de via ...

Detido em Alenquer por furto de viatura no aeroporto de Lisboa

Um jovem de 25 anos foi detido pela GNR em Alenquer por suspeita de furto de um automóvel. O veículo tinha sido furtado no Aeroporto Humberto Delgado e foi recuperado no Carregado.

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A Guarda Nacional Republicana deteve, em Alenquer, no dia 3 de Março, um homem de 25 anos por furto de um automóvel no aeroporto de Lisboa. No decurso de uma acção de patrulhamento, os militares foram alertados para a presença de um indivíduo com comportamento suspeito no Largo da Trombeta, em Alenquer. No seguimento da abordagem e identificação do suspeito, verificou-se que este tinha na sua posse um conjunto de chaves cuja proveniência levantou suspeitas. As diligências policiais permitiram apurar que as chaves pertenciam a uma viatura furtada recentemente no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Na sequência da investigação, a viatura foi localizada numa zona comercial do Carregado, tendo sido recuperada e transportada para as instalações do Destacamento Territorial de Alenquer da GNR. O suspeito, que possui antecedentes criminais pela prática do crime de furto de viaturas, foi constituído arguido, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Alenquer.

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