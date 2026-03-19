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Edição de 2026.03.19 1ª página Sociedade Detidos para cumprirem pena de pris ...

Detidos para cumprirem pena de prisão

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Uma mulher de 45 anos que se encontrava evadida de prisão domiciliária foi detida pela GNR no concelho de Santarém, no dia 10 de Março. A mulher tinha pendente um mandado de detenção para cumprimento de pena de prisão por se encontrar evadida desde 2023, após ter quebrado o dispositivo de vigilância electrónica a que se encontrava sujeita. Na sequência de uma investigação, a GNR deu com o seu paradeiro e, na sequência da detenção, conduziu-a ao Estabelecimento Prisional de Tires. Durante a mesma operação, a GNR deu ainda cumprimento a outro mandado de detenção, sobre um indivíduo de 47 anos, para cumprimento de pena de prisão efectiva. O homem foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Caldas da Rainha.

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