uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-03-19
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.03.19 1ª página Sociedade Estrada do Campo da Chamusca reabre ...

Estrada do Campo da Chamusca reabre ao trânsito mas circulação continua condicionada

Depois de semanas fechada por razões de segurança, a Estrada do Campo, na Chamusca, voltou a abrir ao trânsito, embora com circulação condicionada.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Estrada 16 de Setembro, mais conhecida como Estrada do Campo, foi reaberta ao trânsito na Chamusca, embora a circulação se mantenha condicionada e exija precaução redobrada por parte dos automobilistas. O alerta foi deixado pelo presidente da Câmara da Chamusca, Nuno Mira, que avisou que a via ainda não reúne condições para uma circulação totalmente normal. A reabertura acontece poucos dias depois de o município ter anunciado a manutenção do encerramento por tempo indeterminado, devido a razões de segurança. Na altura, Nuno Mira explicou que a estrada apresentava dois rombos de grandes dimensões, num troço com pouca iluminação, agravando o risco para quem ali circulava. O autarca referiu também que o fecho da via permitia aos agricultores proceder à limpeza dos terrenos envolventes, numa fase considerada essencial. Agora, com o trânsito novamente autorizado, a câmara municipal opta por uma solução intermédia, reabrir a estrada, mas com condicionamentos.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...