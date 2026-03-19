Homem em prisão preventiva por violência doméstica

Um homem de 30 anos ficou em prisão preventiva após ser detido por suspeitas do crime de violência doméstica em Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira. A detenção foi realizada a 13 de Março pelo Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Castanheira do Ribatejo. De acordo com comunicado da GNR, a acção ocorreu no âmbito de uma investigação relacionada com o crime de violência doméstica. Durante as diligências, os militares apuraram que o suspeito exercia violência psicológica, verbal e física contra a companheira, de 32 anos.

Na sequência da investigação, foi dado cumprimento a um mandado de detenção emitido pelas autoridades. O suspeito foi posteriormente presente ao Tribunal Judicial de Loures para primeiro interrogatório judicial. Após a audição, o tribunal determinou a aplicação da medida de coacção mais gravosa, a prisão preventiva, enquanto decorre o processo.

As autoridades recordam que a violência doméstica é considerada crime público em Portugal, o que significa que qualquer pessoa pode e deve denunciá-la quando tiver conhecimento de situações desta natureza. Para denunciar situações de violência doméstica, os cidadãos podem recorrer ao portal de queixas electrónicas do Ministério da Administração Interna, contactar o número europeu de emergência 112 ou dirigir-se ao posto da GNR ou PSP mais próximo. Existem ainda soluções específicas, como a aplicação MAI112 e o serviço SMS Segurança, destinados a cidadãos surdos.