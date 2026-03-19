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Edição de 2026.03.19 1ª página Sociedade Hospital de Santarém testa resposta ...

Hospital de Santarém testa resposta com simulacro no Serviço de Urgência

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A Unidade Local de Saúde da Lezíria vai realizar, no dia 30 de Abril, um simulacro de emergência no Serviço de Urgência Geral do Hospital Distrital de Santarém, numa operação que vai mobilizar profissionais de saúde, forças de segurança e agentes de protecção civil. A preparação do exercício arrancou com uma reunião realizada a 6 de Março, no auditório do hospital, conduzida pelo delegado de segurança da ULS Lezíria, Nuno Teixeira, e pelo coordenador municipal de Protecção Civil de Santarém, Filipe Almeirante. A reunião serviu para definir prioridades, esclarecer procedimentos e reforçar a articulação entre todas as entidades envolvidas, numa fase considerada decisiva para assegurar uma resposta coordenada e eficaz em cenários de emergência.
Antes da realização do simulacro está ainda prevista uma nova reunião preparatória, com um número mais alargado de participantes, para afinar os aspectos operacionais e garantir que todas as equipas chegam ao exercício com funções e procedimentos devidamente alinhados.

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