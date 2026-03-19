uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-03-19
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.03.19 1ª página Sociedade Requalificação do Centro Escolar de ...

Requalificação do Centro Escolar de Santa Maria em Torres Novas pode avançar

Segunda fase da empreitada de requalificação e ampliação do Centro Escolar de Santa Maria foi adjudicada por 4,2 milhões de euros. Auto de consignação marca o arranque da obra que vai durar 550 dias.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Foi assinado, no dia 2 de Março, o auto de consignação da segunda fase da empreitada de remodelação e ampliação do Centro Escolar de Santa Maria (Escola Básica EB1 e jardim-de-infância), adjudicada à Tecnorém - Engenharia e Construções, S.A., pelo valor de 4,28 milhões de euros (mais IVA) e com prazo de execução de 550 dias, possibilitando o arranque formal da obra. A intervenção, que vai ser financiada a 85% pelos fundos europeus do Portugal 2030, inclui a remodelação e ampliação do jardim-de-infância existente, a construção de um novo pavilhão desportivo com 190 lugares e valências completas, bem como a requalificação dos espaços exteriores, com novos campos de jogos, parque infantil, horta biológica, alpendres de ligação entre edifícios, percursos pedonais, áreas ajardinadas e reforço da vedação do perímetro escolar.
O Centro Escolar de Santa Maria, recorda o município, foi intervencionado numa primeira fase, que permitiu a remodelação e ampliação da escola básica e portaria, melhorando as condições de conforto, higiene, segurança e acessibilidade, tornando-o um equipamento moderno, ambientalmente sustentável, energeticamente eficiente e com capacidade para cerca de 500 alunos. Esta segunda fase dá continuidade à modernização do centro escolar, reforçando a qualidade das infraestruturas educativas.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...