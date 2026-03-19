Requalificação do Centro Escolar de Santa Maria em Torres Novas pode avançar

Segunda fase da empreitada de requalificação e ampliação do Centro Escolar de Santa Maria foi adjudicada por 4,2 milhões de euros. Auto de consignação marca o arranque da obra que vai durar 550 dias.

Foi assinado, no dia 2 de Março, o auto de consignação da segunda fase da empreitada de remodelação e ampliação do Centro Escolar de Santa Maria (Escola Básica EB1 e jardim-de-infância), adjudicada à Tecnorém - Engenharia e Construções, S.A., pelo valor de 4,28 milhões de euros (mais IVA) e com prazo de execução de 550 dias, possibilitando o arranque formal da obra. A intervenção, que vai ser financiada a 85% pelos fundos europeus do Portugal 2030, inclui a remodelação e ampliação do jardim-de-infância existente, a construção de um novo pavilhão desportivo com 190 lugares e valências completas, bem como a requalificação dos espaços exteriores, com novos campos de jogos, parque infantil, horta biológica, alpendres de ligação entre edifícios, percursos pedonais, áreas ajardinadas e reforço da vedação do perímetro escolar.

O Centro Escolar de Santa Maria, recorda o município, foi intervencionado numa primeira fase, que permitiu a remodelação e ampliação da escola básica e portaria, melhorando as condições de conforto, higiene, segurança e acessibilidade, tornando-o um equipamento moderno, ambientalmente sustentável, energeticamente eficiente e com capacidade para cerca de 500 alunos. Esta segunda fase dá continuidade à modernização do centro escolar, reforçando a qualidade das infraestruturas educativas.