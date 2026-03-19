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Edição de 2026.03.19 1ª página Sociedade ULS Lezíria manifesta pesar por mor ...

ULS Lezíria manifesta pesar por morte de enfermeira

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A Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria manifestou o seu pesar pelo falecimento da enfermeira Paula Nunes, que exerceu funções no Hospital Distrital de Santarém durante quatro décadas. “Ao longo deste percurso, destacou-se pela dedicação, sentido de responsabilidade e pela forma humana e próxima com que cuidava dos doentes e apoiava os colegas”, lê-se em nota da ULS Lezíria publicada nas redes sociais. O velório de Paula Nunes, de 63 anos, decorreu na Igreja da Piedade no sábado, 14 de Março. O corpo seguiu depois para o crematório de Santarém.

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