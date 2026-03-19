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Edição de 2026.03.19 1ª página Sociedade Votação do Orçamento Participativo ...

Votação do Orçamento Participativo de Arruda dos Vinhos até final de Março

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Está a decorrer, até 31 de Março, a votação do Orçamento Participativo 2025/2026 de Arruda dos Vinhos, iniciativa que permite aos cidadãos decidir directamente quais os projectos a implementar no concelho. Podem participar na votação residentes ou naturais do concelho com 18 ou mais anos, bem como trabalhadores ou estudantes e empresas e instituições de ensino sediadas em Arruda dos Vinhos. No total, estão 13 projectos a votação, distribuídos pelas quatro freguesias do concelho. O modelo definido prevê que seja executado o projecto mais votado em cada freguesia, de acordo com o orçamento disponível, que será de 15.400 euros em Arranhó, 35 mil euros em Arruda dos Vinhos, 7 mil euros em Cardosas e 12.600 euros em São Tiago dos Velhos. Caso não sejam apresentados projectos elegíveis numa ou mais freguesias, o valor previsto será redistribuído proporcionalmente pelas restantes. Entre as propostas aprovadas encontram-se iniciativas ligadas a infraestruturas associativas, equipamentos sociais, requalificação de espaços e melhoria de instalações comunitárias. Cada participante apenas pode votar uma vez. Caso sejam registadas várias votações pelo mesmo participante, apenas a primeira será considerada válida. A fase de apresentação de propostas decorreu até 31 de Dezembro.

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