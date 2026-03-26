O circo de Rui Martinho nas reuniões da Chamusca

“Volta Paulo Queimado, estás perdoado”, foi uma das frases que marcou a última reunião de câmara da Chamusca, realizada a 18 de Março, e foi proferida pelo vereador Rui Martinho que sempre teve rancor do ex-presidente do município.

“Volta Paulo Queimado, estás perdoado”, foi uma das frases que marcou a última reunião de câmara da Chamusca, realizada a 18 de Março, e foi proferida pelo vereador Rui Martinho que sempre teve rancor do ex-presidente do município. O mote foi a discussão em torno do Parque dos Sonhos de 2025, na ordem dos 308 mil euros, valor que, afinal, não andará longe do registado em 2024. Nuno Mira, o actual presidente, disse acreditar que a edição de 2024 terá custado bastante mais e optou por não dar troco à provocação de Rui Martinho. O ex-presidente de junta tem uma curta carreira como vereador, mas já se percebeu ao que vem: faz política com apartes e ferroadas, com uma arrogância que não ajuda a elevar o nível da discussão.