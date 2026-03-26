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Edição de 2026.03.26 1ª página Cultura e Lazer Abel Pereira é o novo presidente da ...

Abel Pereira é o novo presidente da Sociedade União Musical Alenquerense

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A Sociedade União Musical Alenquerense realizou a tomada de posse dos novos órgãos sociais para o triénio 2026-2029, numa cerimónia que reuniu associados e representantes de várias entidades do concelho. Abel Pereira assumiu funções como presidente da direcção, liderando uma equipa composta pelo vice-presidente Bruno Marques, o tesoureiro Rui Sousa e a secretária Filomena Mota. Integram ainda a direcção os vogais Miguel Carretas, José Duarte, Filipa Guimarães, Carolina Pereira e Ricardo Carvalho.
A mesa da assembleia-geral mantém-se inalterada, com Fernando Silva como presidente, Jorge Rodrigo como vice-presidente e Rita Carvalho como secretária. Também o conselho fiscal continua com a mesma composição, presidido por Rui Bento, tendo como vice-presidente José Padilha e como secretário-relator Pedro Luís. A cerimónia contou com a presença dos associados, bem como do presidente da Assembleia Municipal de Alenquer, Luís Rema, do vice-presidente da Câmara de Alenquer, Paulo Matias, e da representante da União das Freguesias de Alenquer, Cristina Inácio.

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