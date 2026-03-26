Associação recebe 75 mil euros da Câmara de Santarém para organizar actividades taurinas

A Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um subsídio à Associação Sector 9 no montante de 74.250 euros, para financiar actividades que visam a promoção da cultura taurina junto dos habitantes e visitantes do concelho de Santarém durante o ano de 2026. A decisão foi aprovada pelo PSD e pelo Chega, com a bancada do PS a optar pela abstenção por considerar “excessivo” o apoio a essa associação promotora de eventos taurinos e equestres.

O vereador socialista Pedro Ribeiro, que sublinhou ser aficionado e a favor das tradições ribatejanas, considerou que atribuir 150 mil euros este ano - entre este apoio para actividades e a compra de bilhetes para corridas de toiros organizadas pela Sector 9 - representa cerca de um terço do montante dos apoios ao movimento associativo da área do desporto durante um ano. “Abstivemo-nos no apoio financeiro ao Sector 9. Entre a compra de bilhetes para corridas e a realização de outras actividades são cerca de 150 mil euros. Sou, somos aficionados. Mas 150 mil euros consideramos ser muito dinheiro. Em termos comparativos o valor para apoio a toda a actividade regular desportiva em todo o concelho aprovado nesta reunião é de 490 mil euros”, escreveu Pedro Ribeiro nas suas redes sociais, depois da reunião do executivo de 16 de Março, onde o ponto foi aprovado.

Na documentação de suporte da proposta apresentada ao executivo lê-se que a Associação Sector 9 colabora com a Câmara Municipal de Santarém na organização de actividades taurinas, designadamente no decorrer das Festas de São José; realização de actividades de comunicação, divulgação e promoção das Festas de São José; promoção e realização de cortejo etnográfico e desfiles equestres, no decorrer das Festas de São José; dinamização da caseta convívio do Município de Santarém; e no Encontro dos Municípios Taurinos, no decorrer das Festas de São José.