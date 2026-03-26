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Edição de 2026.03.26 1ª página Cultura e Lazer Benavente celebra 826 anos do Foral ...

Benavente celebra 826 anos do Foral com gala e feira medieval

Iniciativa inclui momentos culturais, recriação histórica e experiências gastronómicas envolvendo a comunidade e evocando as raízes da vila.

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As comemorações dos 826 anos do Foral de Benavente decorrem este mês com um programa que conjuga homenagem institucional, animação cultural e recriação histórica. No fim-de-semana de 28 e 29 de Março, o Parque 25 de Abril recebe uma Feira Medieval, que este ano integra o projecto “Fogo de Terra”, centrado na cozinha ao vivo integrada em espectáculo medieval. A iniciativa reúne vários chefs, nomeadamente Célia Mendes, Archil Shinjikashvili, Célia Santos, Rogério Imaginário, Ana Sanchez, Luís Machado, Carla Candeias e Joana Serafim Candeias, que irão confeccionar pratos com recurso a técnicas tradicionais e produtos da região, num ambiente inspirado noutras épocas. Está ainda prevista a realização de provas de vinhos da Companhia das Lezírias, da Casa Relvas e de Pinhal da Torre. A feira proporciona uma experiência gastronómica ao longo de todo o fim-de-semana, com início no sábado às 13h00 e no domingo às 12h00, num cenário de época marcado também por artesanato e animação.
O Foral de Benavente, atribuído em 25 de Março de 1200 por D. Paio, mestre da Ordem Militar de Évora, e confirmado por D. Sancho I, constituiu um documento jurídico fundamental na organização administrativa e social da vila. Posteriormente, foi concedido um foral novo por D. Manuel, em 16 de Janeiro de 1516, tendo ainda recebido privilégios de vários monarcas, nomeadamente D. Dinis e D. Fernando. A importância histórica deste documento está ligada ao seu papel na organização do povoamento a sul do rio Tejo, na afirmação de uma autonomia municipal inicial e na integração de Benavente no sistema jurídico e administrativo do reino português na Idade Média. A organização das comemorações é da Junta de Freguesia de Benavente, com o apoio da Câmara Municipal.

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