Dia Mundial do Teatro assinalado em Santarém com dois espectáculos

O palco do Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, vai ser o cenário da peça “Menina Júlia”, um clássico da dramaturgia, no Dia Mundial do Teatro, 27 de Março, a partir das 21h30. Trata-se de uma encenação de João de Brito, num espectáculo coproduzido pelo Teatro da Trindade e pela companhia Lama Teatro. Os bilhetes custam 5 euros.

Na manhã de 28 de Março, a partir das 11h00, o Teatro Sá da Bandeira, em colaboração com o Teatro Nacional D. Maria II, dedica uma sessão ao público infantil com o espectáculo “Cabe Mais Um?”, inserido no projecto Boca Aberta. Com encenação de Catarina Requeijo e texto de Inês Fonseca Santos e Maria João Cruz, a estória acompanha dois gatos que vivem numa casa há muito tempo. O projecto Boca Aberta é uma iniciativa do Teatro Nacional D. Maria II e da Fundação La Caixa, em colaboração com o BPI e em parceria com o Plano Nacional das Artes. Os bilhetes custam 5 euros, sendo gratuitos para crianças quando acompanhadas por um adulto.