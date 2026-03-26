História milenar da Lezíria do Tejo para ser vista em Santarém

Uma viagem pela história humana da Lezíria do Tejo é o mote de uma exposição que pode ser vista junto à Igreja de Santa Clara, em Santarém.

A exposição itinerante “NÓS DO TEJO. Dos caçadores recolectores ao mundo romano” está em exibição junto à Igreja de Santa Clara, em Santarém, entre 20 de Março e 12 de Abril, com entrada livre, convidando o público a percorrer milhares de anos de presença humana na região. A mostra, promovida pela Rede de Museus da Lezíria do Tejo e pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), revela de que forma a topografia e os recursos naturais moldaram a ocupação do território, desde os primeiros grupos de caçadores-recolectores até às comunidades agropastoris, metalúrgicas e ao mundo romano.

A inauguração decorreu na tarde de 20 de Março, no Convento de São Francisco, seguindo-se uma visita à exposição. Na ocasião, o presidente da CIMLT e da Câmara de Santarém, João Leite, realçou a capacidade de captação de fundos comunitários para a concretização deste e de outros projectos que unem a região, informando que a exposição vai percorrer os 11 concelhos da Lezíria do Tejo. Deixou ainda uma palavra de apreço a toda a equipa que trabalhou na concepção e montagem da exposição, tal como fez António Torres, secretário executivo da CIMLT, numa mensagem em vídeo, dada a impossibilidade em estar presente.

Pensada como uma experiência sensorial e participativa, a mostra propõe ao visitante descobrir e interpretar os vestígios que ajudam a contar a evolução humana na Lezíria. O projecto vai percorrer, até Junho de 2027, os onze municípios da Lezíria do Tejo.