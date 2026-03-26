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Edição de 2026.03.26 1ª página Cultura e Lazer História milenar da Lezíria do Tejo ...
História milenar da Lezíria do Tejo para ser vista em Santarém
Autarcas na inauguração de exposição itinerante que vai percorrer os concelhos da Lezíria até 2027 - foto O MIRANTE

História milenar da Lezíria do Tejo para ser vista em Santarém

Uma viagem pela história humana da Lezíria do Tejo é o mote de uma exposição que pode ser vista junto à Igreja de Santa Clara, em Santarém.

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A exposição itinerante “NÓS DO TEJO. Dos caçadores recolectores ao mundo romano” está em exibição junto à Igreja de Santa Clara, em Santarém, entre 20 de Março e 12 de Abril, com entrada livre, convidando o público a percorrer milhares de anos de presença humana na região. A mostra, promovida pela Rede de Museus da Lezíria do Tejo e pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), revela de que forma a topografia e os recursos naturais moldaram a ocupação do território, desde os primeiros grupos de caçadores-recolectores até às comunidades agropastoris, metalúrgicas e ao mundo romano.
A inauguração decorreu na tarde de 20 de Março, no Convento de São Francisco, seguindo-se uma visita à exposição. Na ocasião, o presidente da CIMLT e da Câmara de Santarém, João Leite, realçou a capacidade de captação de fundos comunitários para a concretização deste e de outros projectos que unem a região, informando que a exposição vai percorrer os 11 concelhos da Lezíria do Tejo. Deixou ainda uma palavra de apreço a toda a equipa que trabalhou na concepção e montagem da exposição, tal como fez António Torres, secretário executivo da CIMLT, numa mensagem em vídeo, dada a impossibilidade em estar presente.
Pensada como uma experiência sensorial e participativa, a mostra propõe ao visitante descobrir e interpretar os vestígios que ajudam a contar a evolução humana na Lezíria. O projecto vai percorrer, até Junho de 2027, os onze municípios da Lezíria do Tejo.

História milenar da Lezíria do Tejo para ser vista em Santarém
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