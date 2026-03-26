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Edição de 2026.03.26 1ª página Cultura e Lazer Museu de Arqueologia valoriza a his ...
Museu de Arqueologia valoriza a história de Alcanede
A inauguração contou com a presença do bispo de Santarém, D. José Augusto Traquina, e do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, entre outras individualidades - FOTO – Facebook João Teixeira Leite

Museu de Arqueologia valoriza a história de Alcanede

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Alcanede passou a contar com um Museu de Arqueologia, instalado na Igreja Matriz da vila. O espaço, inaugurado no domingo, 22 de Março, visa preservar, valorizar e divulgar a história desse território e as suas raízes. A inauguração contou com a presença do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, do presidente da Junta de Freguesia de Alcanede, Manuel Joaquim Vieira, do bispo de Santarém, D. José Augusto Traquina, de diversos autarcas do município e da freguesia e outras individualidades.

Museu de Arqueologia valoriza a história de Alcanede
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