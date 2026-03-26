Orquestra Típica Scalabitana: 80 anos ao serviço da cultura e das tradições ribatejanas

A Orquestra Típica Scalabitana celebrou oitenta anos com um concerto comemorativo no Convento de São Francisco, em Santarém.

A Orquestra Típica Scalabitana celebrou oitenta anos ao serviço da cultura e das tradições ribatejanas com um concerto comemorativo no Convento de São Francisco, em Santarém, na noite de sábado, 14 de Março. Um momento que enalteceu o legado de António Gavino e de todas as gerações que deram vida a esse colectivo.

Nesse momento solene, que contou com numerosa plateia, o vice-presidente do município, Emanuel Campos, deixou garantias da continuidade do apoio à Orquestra Típica Scalabitana e a todos os agentes culturais do concelho, reconhecendo o contributo essencial que oferecem para a preservação e promoção da identidade cultural de Santarém. A Orquestra Típica Scalabitana é uma das diversas secções do Círculo Cultural Scalabitano.