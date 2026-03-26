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Edição de 2026.03.26 1ª página Cultura e Lazer Santarém assinalou 879 anos da toma ...

Santarém assinalou 879 anos da tomada da cidade aos mouros

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Santarém assinalou domingo, 15 de Março, os 879 anos da tomada da cidade aos mouros por parte das tropas de D. Afonso Henriques, em 1147. A Câmara de Santarém realizou uma cerimónia no Jardim das Portas do Sol, com a deposição de flores junto à estátua do primeiro rei de Portugal e o hastear das bandeiras de Portugal e do Município.
No seu discurso, o vice-presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campos, destacou o simbolismo da data, evocando Santarém como “povoação principalíssima do Reino de Portugal”, e reafirmou a ambição do executivo municipal em “tornar Santarém uma das principais capitais de distrito do país”. A cerimónia contou com a Banda Filarmónica de Alcanede e uma recriação histórica promovida pelo Sítio Medieval de Pernes que constituiu uma homenagem viva à memória colectiva da cidade.

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