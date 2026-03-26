uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-03-26
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.03.26 1ª página Desporto AD Mação ameaça abandonar competiçõ ...

AD Mação ameaça abandonar competições distritais de futebol

A direcção da Associação Desportiva de Mação reagiu com “profundo desagrado e total indignação” à abertura de um processo disciplinar ao clube, e não descarta a possibilidade de abdicar da participação nas provas distritais, de títulos e de subidas de divisão, bem como a mudança de Associação de Futebol.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A direcção da Associação Desportiva de Mação reagiu com “profundo desagrado e total indignação” à abertura de um processo disciplinar ao clube, com base no artigo 53.º-A do Regulamento de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém (AFS), na sequência do jogo realizado na última jornada frente ao Grupo Desportivo de Pontével, que além de uma coima prevê a interdição ao público de entre 2 a 5 jogos.
Em comunicado tornado público no dia 20 de Março, a direcção da AD Mação informa que irá reunir com a restante estrutura do clube para ponderar as medidas a adoptar, “incluindo, entre outras, a possibilidade de abdicar da participação nas provas distritais, de títulos e de subidas de divisão, bem como a mudança de Associação de Futebol. Nenhuma opção está descartada”.
A AD Mação considera a situação “inadmissível, incompreensível e completamente injusta”, garantindo que o jogo em causa, que terminou com a vitória da AD Mação por 5-1, “foi disputado com total correcção e fair-play, quer por parte dos nossos atletas, equipa técnica e staff, quer por parte do nosso público”. E reforça: “A vitória por 5-1 reflecte um jogo de grande qualidade, sem qualquer incidente que pudesse fundamentar a instauração de um processo desta natureza”.
A direcção do clube acrescenta que “não pode ignorar um padrão que nos preocupa profundamente: o volume e a desproporção das multas e castigos aplicados pela Associação de Futebol de Santarém, quando comparados com os praticados por associações de dimensão semelhante ou superior, como Castelo Branco ou Leiria”. E frisa que, “até à data, nenhum árbitro foi sancionado pela Associação de Futebol de Santarém por comportamentos desadequados, condutas indevidas ou má arbitragem. Zero. Este dado, por si só, é elucidativo”. O jogo foi arbitrado pela jovem Ana Rita Marques e terá sido com base no relatório do jogo que o processo avançou. O jogo teve cinco cartões amarelos para jogadores de cada equipa, com um atleta do Mação a ser expulso por duplo amarelo já depois dos 90 minutos, quando o resultado estava feito.
A AD Mação está na luta pelo título de campeão distrital e consequente subida ao Campeonato de Portugal. Tem 51 pontos em 22 jogos e está no segundo lugar. O Fazendense lidera com 52 pontos em 21 jogos e a AREPA é terceira com 48 pontos em 22 jogos. O campeonato tem trinta jornadas.
“A Associação Desportiva de Mação é um dos clubes mais cumpridores do distrito. Pagamos as nossas obrigações em dia, respeitamos as regras e exigimos, em contrapartida, que nos tratem com o mesmo respeito. O que sentimos é uma perseguição injustificada a um clube que nada fez para a merecer”, sublinha a direcção no comunicado.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...