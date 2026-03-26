Luís Valente tomou posse na sede da FPF - foto DR

Advogado de Santarém no Conselho de Justiça da Federação de Futebol

Luís Valente já vinha há anos a desempenhar funções idênticas na Associação de Futebol de Santarém e agora foi chamado à estrutura que tutela o futebol, mas também o futsal e o futebol de praia.