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Edição de 2026.03.26 1ª página Desporto Advogado de Santarém no Conselho de ...
Advogado de Santarém no Conselho de Justiça da Federação de Futebol
Luís Valente tomou posse na sede da FPF - foto DR

Advogado de Santarém no Conselho de Justiça da Federação de Futebol

Luís Valente já vinha há anos a desempenhar funções idênticas na Associação de Futebol de Santarém e agora foi chamado à estrutura que tutela o futebol, mas também o futsal e o futebol de praia.

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O advogado Luís Valente, natural de Vila Nova de Barquinha, com escritório em Santarém, tomou posse esta quinta-feira, 19 de Março, como membro do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). A cerimónia decorreu em Lisboa, na sede da federação. Com uma carreira consolidada na área do Direito e reconhecida experiência em contencioso desportivo, Luís Valente junta‑se agora ao grupo de sete juristas responsáveis por analisar e decidir recursos disciplinares, eleitorais e administrativos dentro da FPF.
Luís Valente desempenhava há vários anos funções no Conselho de Justiça da Associação de Futebol de Santarém. O conselho de justiça funciona como instância de última decisão, sendo frequentemente chamado a pronunciar‑se sobre processos envolvendo clubes, dirigentes, árbitros e atletas. A sua nomeação para a federação, neste mandato que vai até 2028, liderado pelo ex-árbitro Pedro Proença, é vista como um reconhecimento do seu percurso profissional e da confiança depositada no seu trabalho.
O conselho de justiça tem ainda a responsabilidade de emitir pareceres jurídicos sobre regulamentos e estatutos da FPF, desempenhando um papel central na garantia da legalidade e transparência das decisões federativas. A presença do advogado de Santarém promete acrescentar experiência, rigor e uma visão jurídica sólida aos trabalhos do conselho.

Advogado de Santarém no Conselho de Justiça da Federação de Futebol
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