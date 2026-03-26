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Atletas de Torres Novas campeões nacionais em triatlo super-sprint
Gustavo do Canto e Maria Tomé. FOTOS - CNTN

Atletas de Torres Novas campeões nacionais em triatlo super-sprint

Maria Tomé e Gustavo do Canto, do Clube de Natação de Torres Novas, sagraram-se campeões nacionais de triatlo na distância super-sprint, em prova disputada junto à marina de Albufeira.

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O Clube de Natação de Torres Novas esteve em grande plano no Triatlo de Albufeira, com destaque para os atletas Maria Tomé e Gustavo do Canto, que se sagraram campeões nacionais de triatlo na distância super-sprint. A competição, caracterizada pela elevada intensidade e curta duração, foi disputada em formato com 300 metros de natação, 7,4 quilómetros de ciclismo e 1850 metros de corrida, exigindo precisão técnica e táctica, já que qualquer erro pode ter impacto imediato no resultado.
No sector feminino, Maria Tomé, atleta olímpica do clube ribatejano, terminou como campeã nacional, apesar de a prova ter sido vencida pela atleta inglesa Bethany Cook, colega de equipa, que demonstrou grande capacidade no segmento final. Por se tratar de uma atleta estrangeira, o título nacional foi atribuído à triatleta de Torres Novas. A equipa de Torres Novas teve ainda outras atletas no top 10. Inês Rico terminou em quarto lugar, Catarina Santos foi sexta e conquistou o título de vice-campeã nacional júnior, enquanto Francisca Leirião, oitava na geral, sagrou-se campeã nacional no escalão de cadetes.
No sector masculino, Gustavo do Canto conquistou o título nacional. João Nuno Batista foi segundo classificado e vice-campeão nacional, enquanto Gabriel Santos e Vasco Canadas terminaram respectivamente no quarto e sexto lugares, consolidando a presença do clube no top 10. Com estes resultados, o Clube de Natação de Torres Novas conquista os primeiros títulos nacionais individuais de 2026, confirmando o bom momento competitivo da equipa.

Atletas de Torres Novas campeões nacionais em triatlo super-sprint
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