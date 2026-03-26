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Edição de 2026.03.26 1ª página Desporto Balizas regressam ao ringue do parq ...

Balizas regressam ao ringue do parque desportivo de Sardoal após críticas

Falta de balizas no ringue do parque desportivo de Sardoal chegou à assembleia municipal e motivou críticas duras às condições do espaço. A câmara garante agora que os equipamentos vão regressar em breve.

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A ausência de balizas no ringue do parque desportivo de Sardoal foi um dos temas levantados na reunião da assembleia municipal realizada a 27 de Fevereiro. O deputado Fernando Martins, eleito pelo Chega, criticou o estado do recinto e a falta de condições para a prática desportiva, questionando o executivo sobre quando seriam repostas as balizas. Segundo o deputado, o espaço está sem actividade precisamente por não dispor desse equipamento essencial. “Devíamos ter vergonha das condições em que se encontra aquele ringue”, afirmou durante a sessão.
Em resposta, o presidente da Câmara de Sardoal, Pedro Rosa, explicou que o recinto foi alvo de trabalhos de manutenção e adiantou que as balizas deverão regressar em breve ao local, após terem sido emprestadas a uma associação do concelho. O autarca reconheceu, no entanto, que o espaço precisa de uma intervenção mais profunda. “Podíamos não ter feito nenhuma manutenção, até porque o estado em que ele se encontra já requer outro”, admitiu, sublinhando que uma eventual requalificação está dependente da capacidade financeira do município. “Isto, no final das contas, resume-se tudo a euros e a opções”, acrescentou. Actualmente, o ringue é utilizado para duas modalidades distintas, futebol de sete e ténis.

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