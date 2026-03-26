Camião com excesso de carga em Alverca apanhado em operação da PSP

Polícia levantou 29 contraordenações numa operação destinada especialmente à fiscalização de veículos pesados de mercadorias.

Um camião ligeiro de mercadorias foi interceptado com um excesso de carga superior a cinco toneladas, durante uma operação de fiscalização rodoviária realizada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) em Vila Franca de Xira. A viatura, com um peso bruto homologado de 3.500 quilos, foi submetida a pesagem regulamentar em balanças de precisão, tendo acusado um peso total de 9.060 quilos. A fiscalização permitiu apurar um excesso de carga de 5.560 quilogramas, valor que ultrapassa largamente a capacidade técnica e legal do veículo. Segundo a PSP, esta situação compromete severamente a segurança rodoviária, constituindo um perigo significativo para o próprio condutor e para os restantes utilizadores da via.

A situação foi detectada no âmbito de uma operação de segurança rodoviária conduzida pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Vila Franca de Xira, que resultou num total de 29 autos de contraordenação por diversas infracções. A operação realizou-se no dia 11 de Março, na Estrada Nacional 10, na freguesia de Alverca do Ribatejo, tendo sido direccionada para o transporte de carga e mercadorias.

Durante a acção foram fiscalizadas 66 viaturas e para além do excesso de peso - infracção que motivou 18 autos de contraordenação - foram ainda registados três autos por falta de inspecção periódica obrigatória, um auto por uso de telemóvel durante a condução, um auto relacionado com tacógrafos, outro por ausência de iluminação, um auto por placas reflectoras descoloradas, outro por ausência de colete reflector e um outro auto por ausência de alvará. Foram ainda levantados dois autos por outras infrações à legislação.