Corredor rodoviário entre Barquinha e Almeirim entra em estudo por 1,4 milhões

Lançamento do concurso para o estudo prévio da ligação rodoviária entre Vila Nova da Barquinha e Almeirim prevê uma análise técnica de um corredor que atravessa vários concelhos da Lezíria do Tejo. IP lançou também o concurso para estudo prévio para o troço do IC13.

A Infraestruturas de Portugal lançou um concurso público no valor estimado de 1,4 milhões de euros para a elaboração do estudo prévio do futuro troço rodoviário entre Vila Nova da Barquinha, na ligação à A23, e Almeirim, com ligação à A13. O procedimento, que se encontra na fase de consulta e fornecimento das peças do concurso, corresponde à aquisição de serviços de engenharia para avaliar a viabilidade e definir as soluções técnicas de uma ligação há muito reclamada na região.

O estudo abrange um corredor com impacto directo em vários concelhos do distrito de Santarém, nomeadamente Vila Nova da Barquinha, Golegã, Chamusca, Alpiarça e Almeirim. No concelho da Chamusca, a intervenção prevista envolve as freguesias da Ulme, Vale de Cavalos e a União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, o que demonstra a dimensão territorial de um projecto que poderá mexer com a mobilidade regional. Em causa está um investimento preparatório que antecede qualquer decisão de obra, mas que representa um passo num dossier com importância estratégica para a Lezíria do Tejo, e que já teve um estudo prévio e inclusive um projecto. Este assunto já esteve, nomeadamente, no plano rodoviário de 2000. A futura ligação entre o IC3/A13 e a A23 é vista como uma infraestrutura capaz de melhorar acessibilidades, encurtar os tempos de viagem e reforçar a ligação entre o interior e os principais corredores rodoviários nacionais. Para já, o avanço está ainda no papel.

IC13 que vai servir Coruche também nos planos

A Infraestruturas de Portugal lançou também o concurso público para a elaboração do estudo prévio para o troço do Itinerário Complementar 13 (IC13), entre Alter do Chão, no distrito de Portalegre, e o Montijo, no distrito de Setúbal, que vai atravessar o concelho de Coruche. Um procedimento com preço base de 2,3 milhões de euros e prazo de execução de 450 dias. O anúncio do procedimento, publicado em Diário da República, prevê que as propostas sejam entregues até 4 de Maio, através da plataforma electrónica de contratação pública ANOGOV. Actualmente, apenas se encontra concluído o troço entre Portalegre e Alter do Chão. No âmbito deste processo, o presidente da Câmara Municipal de Coruche, Nuno Azevedo, participou a 20 de Março na apresentação de estudos e projectos previstos pela resolução do Conselho de Ministros 69/2025, numa sessão realizada na sede da IP e que contou com a presença do secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, e do presidente da empresa, Miguel Cruz. Segundo a autarquia, a concretização do IC13 assume particular relevância no contexto do futuro Novo Aeroporto de Lisboa, sendo vista como uma resposta às necessidades de mobilidade e de coesão territorial. À margem da sessão, Nuno Azevedo sublinhou ainda junto do secretário de Estado das Infraestruturas a importância da nova travessia do Vale do Sorraia, apontando-a como um complemento essencial para assegurar melhores condições de acessibilidade e desenvolvimento regional.