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Edição de 2026.03.26 1ª página Desporto Karatecas do Entroncamento conquist ...
Karatecas do Entroncamento conquistam várias medalhas no Nacional JKS nos Açores
Atletas ribatejanos em destaque na Ilha de São Miguel - foto DR

Karatecas do Entroncamento conquistam várias medalhas no Nacional JKS nos Açores

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Os karatecas do Shoto Karate Hinotori-do do Entroncamento destacaram-se no Torneio Nacional de Karate JKS Portugal em São Miguel, nos Açores, conquistando várias medalhas nas categorias de kata e kumite. A comitiva do clube ribatejano alcançou lugares de pódio em várias provas individuais e colectivas, evidenciando o trabalho desenvolvido nos treinos e a evolução dos atletas ao longo da época.
Na vertente de kata, Gabriel Boiciuc sagrou-se campeão nacional em juvenis masculinos (12/13 anos), enquanto Salvador Carvalho alcançou o segundo lugar na mesma categoria. Mariana Santos conquistou a medalha de prata em cadetes femininos (14/15 anos) e Sofia Boiciuc garantiu o terceiro lugar em juniores femininos (16/17 anos).
Na prova de Junro/Koten Kata, Salvador Carvalho voltou a subir ao lugar mais alto do pódio em juvenis masculinos (12/13 anos), tal como Sofia Boiciuc, vencedora na categoria feminina. Gabriel Boiciuc alcançou o segundo lugar na mesma categoria juvenil masculina, enquanto Eduardo Bento ficou em terceiro. Também João Nascimento (cadetes masculinos 14/15 anos), Santiago Jorge (iniciados masculinos 10/11 anos) e Beatriz Rodrigues (iniciados femininos 10/11 anos) conquistaram medalhas de bronze.
Na disciplina de kumite, Eduardo Bento alcançou o segundo lugar em juvenis masculinos -50 kg e Matilde Fojo conquistou a medalha de prata em iniciados femininos -30 kg. Salvador Carvalho (juvenis masculinos -50 kg), João Nascimento (cadetes masculinos), Bruna Roldão (cadetes femininos) e Ariana Freitas (iniciados femininos) garantiram o terceiro lugar nas respectivas categorias.
Também nas provas por equipas o clube esteve em evidência. A equipa mista de kata cadetes, composta por Maria Henriques, Bruna Roldão e Mariana Santos, conquistou o segundo lugar. Já a equipa feminina de kumite cadetes, formada por Mariana Santos, Maria Henriques e Bruna Roldão, alcançou o terceiro lugar.

Karatecas do Entroncamento conquistam várias medalhas no Nacional JKS nos Açores
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