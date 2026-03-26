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Edição de 2026.03.26 1ª página Desporto Pedrógão Triatlo arranca época com ...

Pedrógão Triatlo arranca época com segundo lugar colectivo em Grândola

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O Pedrógão Triatlo iniciou a temporada desportiva com um resultado de destaque ao conquistar o 2.º lugar colectivo na primeira etapa do Campeonato Nacional Jovem de Triatlo, realizada em Grândola, numa prova que contou com a participação de 33 equipas de todo o país. Em termos individuais, vários atletas do Pedrógão Triatlo conseguiram também lugares de pódio nas respectivas categorias. Diogo Maia terminou na 3.ª posição no escalão de Benjamins, enquanto Tiago Vicente alcançou o 2.º lugar em Infantis. No escalão de Juvenis, Miguel Moita destacou-se ao garantir o título de vice-campeão nacional de duatlo, após terminar na 2.ª posição da prova. Além da participação dos escalões jovens, o clube marcou presença no Duatlo de Grândola com cinco atletas do escalão absoluto.

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