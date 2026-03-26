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Edição de 2026.03.26 1ª página Desporto Póvoa de Santa Iria recebe torneio ...

Póvoa de Santa Iria recebe torneio com três mil jovens futebolistas 

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A Póvoa de Santa Iria recebe, de 31 de Março a 4 de Abril, no Campo de Futebol do União Atlético Povoense, a XIII edição do Torneio Champions 2026, um dos maiores eventos de futebol de formação. O torneio, organizado pela Champions in Loures, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, contará com a participação de cerca de 3.000 jovens atletas, dos escalões Sub-7 a Sub-17, num encontro que promove a competição saudável e os valores do desporto, como o fair play, o espírito de equipa, o compromisso e o foco na concretização dos objectivos. O evento envolve clubes de vários pontos do país.

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