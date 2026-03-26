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Edição de 2026.03.26 1ª página Desporto Prémios CIJVS distinguem trabalhos ...

Prémios CIJVS distinguem trabalhos de investigação

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O Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão (CIJVS), em Santarém, vai instituir mais uma vez os Prémios CIJVS que têm por objectivo principal distinguir e premiar membros do CIJVS nacionais ou estrangeiros. Os prémios, no valor de 1.500 euros, são atribuídos aos melhores trabalhos de investigação, originais, em todos os domínios das Ciências Sociais e Humanas e das Ciências e Tecnologias, por deliberação do júri. A iniciativa conta com o apoio da Fundação Eng.º António de Almeida e da empresa municipal Águas de Santarém. As candidaturas devem ser submetidas ao director do Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão, até 4 de Maio. Os prémios serão entregues aos vencedores na sessão solene da assembleia de investigadores comemorativa do XIV aniversário do CIJVS.

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