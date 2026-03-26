uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-03-26
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.03.26 1ª página Desporto Santarém incluído na primeira Presi ...
Santarém incluído na primeira Presidência aberta de António José Seguro
Roteiro do novo chefe de Estado é dedicado ao Centro do país - foto DR

Santarém incluído na primeira Presidência aberta de António José Seguro

Distrito de Santarém vai estar no roteiro da primeira Presidência aberta de António José Seguro, marcada para a segunda semana de Abril e centrada nos territórios do Centro do país mais afectados pelo mau tempo.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A primeira Presidência aberta do Presidente da República, António José Seguro, vai decorrer na semana de 6 de Abril, logo após a Páscoa, e abranger os distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém, confirmou a Presidência da República numa nota divulgada no sábado, 15 de Março. Segundo a informação oficial, a iniciativa será dedicada às regiões da zona Centro afectadas pelas recentes intempéries, que provocaram danos humanos e materiais significativos. Santarém integra assim o roteiro desta primeira deslocação de proximidade do novo chefe de Estado, numa visita que pretende dar voz às populações atingidas e acompanhar no terreno os impactos deixados pelo mau tempo.
De acordo com a nota publicada no site da Presidência, António José Seguro vai deslocar-se aos territórios afectados para ouvir as populações e avaliar os efeitos das intempéries, bem como as necessidades de resposta e recuperação das zonas sinistradas. O programa detalhado da visita ainda não é conhecido, devendo ser divulgado oportunamente. O anúncio inicial foi feito depois de uma visita à aldeia de Mourísia, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, uma das zonas marcadas pelos incêndios de 2025. Durante a campanha eleitoral, António José Seguro tinha prometido que, se fosse eleito, faria a primeira Presidência aberta precisamente numa das regiões mais afectadas pelas intempéries e por outras situações extremas.

Santarém incluído na primeira Presidência aberta de António José Seguro
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...