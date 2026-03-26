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Edição de 2026.03.26 1ª página Desporto Vale de Figueira recebe Passeio Gui ...

Vale de Figueira recebe Passeio Guiado de BTT

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O Centro de Cultura e Desporto (C.C.D.) “O Alvitejo” organiza, no dia 29 de Março, o IV Passeio Guiado de BTT em Vale de Figueira. A partida está marcada para as 9h00 no Parque Desportivo do Centro de Cultura e Desporto “O Alvitejo”. O percurso é acessível e tem uma extensão de 20 quilómetros, sendo percorrido a um ritmo moderado. A inscrição custa três euros, valor que inclui seguro e abastecimento, O programa prevê ainda um almoço convívio às 12h30, com animação.

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