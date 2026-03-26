uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-03-26
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.03.26 1ª página Economia Alhandra acolhe noite de fados soli ...

Alhandra acolhe noite de fados solidária

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os Escuteiros de Alhandra vão realizar, na noite de 28 de Março, pelas 19h00, mais uma noite de fados solidária. O evento tem novamente lugar nas instalações da Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de Alhandra. Vai contar com a presença dos fadistas convidados Emília Letra, Berta Mourão, Olivete Botelho, José Miguel e Paulo Dias. Acompanham à guitarra portuguesa António Sereno e à viola Jacinto Carminho. Os participantes têm direito, por 15 euros, a caldo verde, pão, chouriço assado, vinho e sobremesa, servidos pelos escuteiros de várias idades.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...