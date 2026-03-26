Alverca revive a sua história em ciclo de conferências

O Centro Cultural do Bom Sucesso em Alverca vai acolher, ao longo deste ano, um ciclo de conferências dedicado à história e ao património local, convidando a comunidade a redescobrir as raízes culturais de Alverca do Ribatejo e do concelho de Vila Franca de Xira. A iniciativa será conduzida pela historiadora Anabela Ferreira, que irá orientar as sessões, partilhando curiosidades, memórias e práticas tradicionais que marcaram a identidade da região. Cada sessão abordará um tema específico, proporcionando ao público uma visão aprofundada sobre diferentes dimensões da vida, cultura e património local.

O programa estende-se de Março a Dezembro, com encontros mensais marcados para as 15h00. A primeira sessão, realizada a 18 de Março, foi dedicada à “Alimentação Tradicional do Convento de S. Romão”, seguindo-se, a 22 de Abril, “Produção Alimentar no Convento de S. Romão”. Em Maio, no dia 13, o tema será “Conhecer o Passado de Alverca”, enquanto Junho (17) será dedicado à “Produção do Vinho na História de Alverca”.

Durante o Verão, a 8 de Julho, o destaque vai para “Água: História e Património”. Após a pausa de Agosto, o ciclo retoma a 16 de Setembro com “História do Azeite em Alverca”, seguido de “O Sal na História de Alverca” a 14 de Outubro. Em Novembro, no dia 18, serão abordados os “Ritos Funerários em Alverca”, encerrando o programa a 9 de Dezembro com uma sessão sobre as “Invasões Francesas no Concelho de Vila Franca de Xira”.