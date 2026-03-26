Assembleia de Freguesia da Póvoa e Forte da Casa avalia nova proposta de orçamento

Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa foi adiada para 27 de Março devido à não publicação da convocatória em edital. Conclusão do novo orçamento para 2026 e alterações propostas pela oposição também motivaram o adiamento, segundo o executivo liderado por António José Inácio.