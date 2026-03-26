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Edição de 2026.03.26 1ª página Economia Benavente oficializa integração na ...

Benavente oficializa integração na Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo

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A Câmara Municipal de Benavente oficializou a integração do município na Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo (AMPC). A presidente do município, Sónia Ferreira, esteve na Golegã para oficializar a entrada do concelho na associação. A autarquia considera que a “realidade equestre” do concelho tornou “vital” a adesão à AMPC, referindo a qualidade dos cavalos produzidos e o “património vivo de inestimável valor histórico, cultural, económico e social” que o cavalo representa para o município.
A AMPC tem como finalidade promover a actividade equestre e fortalecer as relações entre territórios com tradição equestre, a nível nacional e internacional, valorizando o papel do cavalo na cultura e na economia local. Pretende igualmente proteger, valorizar e promover os territórios com vocação equestre, reforçando a sua identidade e tradição. Entre os objectivos da associação está também incentivar o desenvolvimento económico regional através da criação de uma oferta turística integrada e de qualidade, centrada nos recursos naturais, históricos e culturais associados à tradição equestre, e promover o desporto equestre em todas as disciplinas, através da organização de eventos, competições e acções de formação.
No mesmo âmbito, a associação refere a vontade de colaborar com universidades e institutos politécnicos no desenvolvimento de estudos de investigação, acções de formação e iniciativas inovadoras, bem como estimular o desenvolvimento e a promoção da criação de cavalos, assegurando a qualidade e a sustentabilidade das práticas de criação.

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