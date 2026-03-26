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Edição de 2026.03.26 1ª página Economia Campino Francisco José Reis homenag ...
Campino Francisco José Reis homenageado pela Junta de Freguesia
Homenagem reconheceu percurso de vida ligado ao campo e à comunidade de Francisco José Reis

Campino Francisco José Reis homenageado pela Junta de Freguesia

Presidente da UF de Achete, Azóia de Baixo e Póvoa de Santarém, Guida Botequim, referiu-se ao homenageado como amigo do seu amigo e exemplo para todos.

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A União de Freguesias de Achete, Azóia de Baixo e Póvoa de Santarém, homenageou o campino Francisco José Reis, natural e residente na localidade do Verdelho. A iniciativa decorreu no sábado, 21 de Março, no stand da autarquia, no âmbito das Festas de São José e de Santarém.
Falando em nome da população, a presidente da Junta, Guida Botequim, salientou o percurso profissional de 41 anos do homenageado, realçando que, na verdade, a sua ligação ao campo se iniciou aos 7 anos, tendo aprendido com humildade, paixão e respeito.
“Falamos de um homem que, acima de tudo, é amigo do seu amigo, alguém que nunca vira a cara à dificuldade, e que está sempre presente quando é preciso.”, salientou a autarca, que também o elogiou por ter sabido, ao longo da vida, unir a família, tendo sido exemplo e referência para os seus e também um exemplo de cidadania e comunidade.
Estiveram presentes, para além de Guida Botequim, outros elementos da UF, Olga Brás e Nelson Mendes, o presidente da Assembleia de Freguesia, José António Ameixa, o presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, e o presidente da Assembleia Municipal, Gustavo Reis, entre outros convidados. Marcaram também presença, representantes do movimento associativo, incluindo o presidente do Rancho Folclórico do Verdelho, Paulo Cláudio, colectividade à qual o homenageado mantém uma forte ligação.

Campino Francisco José Reis homenageado pela Junta de Freguesia
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