CIMPOR destaca distinção como Marca de Confiança 2026

Para a empresa, a distinção assume um significado especial, por acontecer no ano em que se celebram “50 anos de maturidade da marca”.

A CIMPOR anunciou, a 23 de Março, através de comunicado, que foi distinguida como “Marca de Confiança 2026 na categoria de Cimento, no âmbito do estudo promovido pela revista Selecções do Reader’s Digest”, acrescentando que se destacou entre os participantes no inquérito, alcançando 76% das respostas, “o que demonstra o elevado grau de confiança que os consumidores portugueses depositam na empresa”.

Além da escolha espontânea da marca, os participantes avaliaram três atributos — Qualidade, Relação Custo/Benefício e Sustentabilidade — numa escala de 1 a 5, onde a CIMPOR se destacou particularmente na Qualidade. O estudo indica ainda que 55% dos votantes afirmaram ser clientes da marca.

Para a empresa, a distinção assume um significado especial, por acontecer no ano em que se celebram “50 anos de maturidade da marca”.

“Ao longo deste percurso, temos trabalhado de forma consistente para construir e reforçar a confiança dos consumidores portugueses. Este reconhecimento confirma o percurso da marca e o investimento contínuo na qualidade, inovação e sustentabilidade dos nossos produtos”, afirma Cátia Gomes Assis, Directora de Marketing e Comunicação Interina da CIMPOR.

O estudo Marcas de Confiança, realizado em Portugal desde 2001, conta com a participação directa de consumidores através de um painel representativo da população, nas variáveis de género e idade. A metodologia baseia-se numa pergunta aberta, permitindo que os participantes indiquem espontaneamente as marcas em que mais confiam, sem listas ou opções pré-definidas, garantindo maior isenção e rigor nos resultado.