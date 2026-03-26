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Edição de 2026.03.26 1ª página Economia Festival gastronómico em Ourém junt ...

Festival gastronómico em Ourém junta sabores da terra e solidariedade

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O Centro de Negócios de Ourém vai receber, entre 10 e 12 de Abril, o I Festival Gastronómico da Bio-Região Ourém-Fátima, uma iniciativa que alia a promoção da gastronomia regional à solidariedade social. O certame pretende valorizar os produtos locais e os agentes económicos do território, ao mesmo tempo que canaliza receitas e patrocínios para apoiar famílias carenciadas do concelho afectadas pelo recente mau tempo.
Promovido pela Bio-Região Ourém-Fátima, o festival nasce com a ambição de ganhar periodicidade anual, afirmando-se como uma montra da identidade gastronómica do concelho e da capacidade de mobilização dos vários sectores locais. Segundo a organização, a iniciativa partiu do sector da restauração, que apresentou a proposta à ADSTerritórios – Associação para o Desenvolvimento Sustentável dos Territórios, entidade gestora da Bio-Região. Ao longo dos três dias, o espaço contará com zona de restauração e de bares, bem como com a participação de produtores e artesãos do concelho. O programa inclui ainda animação musical, num ambiente que pretende combinar convívio, dinamização económica e promoção do que de melhor se produz em Ourém e Fátima.

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