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Edição de 2026.03.26 1ª página Economia Fogo bacteriano ameaça pereiras e m ...

Fogo bacteriano ameaça pereiras e macieiras do Oeste

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A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM), em colaboração com a Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha (ANP) e os 12 municípios da região, entre os quais Alenquer e Arruda dos Vinhos, alerta os produtores do Oeste para o aumento do risco de infecção por fogo bacteriano durante o período de floração, uma fase crítica para a sanidade dos pomares.
Esta doença bacteriana afecta sobretudo pereiras e macieiras, culturas de grande relevância económica no Oeste. A infecção pode provocar danos significativos, incluindo a seca de ramos, a perda de produção e, nos casos mais graves, a morte das árvores. Atendendo às condições particularmente favoráveis nesta fase, a disseminação da bactéria pode ocorrer rapidamente, sendo fundamental reforçar as medidas de prevenção e controlo no terreno.
Entre as principais recomendações técnicas estão a remoção e destruição de ramos afectados; o arranque de árvores contaminadas antes do abrolhamento; e a adopção de boas práticas agrícolas que reduzam o risco de contaminação. “A protecção dos pomares é essencial para salvaguardar a produção agrícola da região e assegurar a sustentabilidade de um dos sectores estratégicos do Oeste”, sublinha a OesteCIM.

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