Iniciativa no Cartaxo integrada no Food Love Fest 2026

Chefs da região vão cozinhar em conjunto, em locais emblemáticos do território, sendo um deles o Cartaxo, no dia 18 de Abril, na Ode Winery.

O Food Love Fest regressa em 2026 com um novo formato e a ambição reforçada de valorizar a gastronomia do Alentejo e Ribatejo, enquanto expressão cultural e motor de desenvolvimento turístico. Promovido pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e organizado pela Amuse Bouche – Food Storytellers, o festival apresenta este ano um modelo renovado, que reúne chefs da região a cozinhar em conjunto, em locais emblemáticos do território, sendo um deles o Cartaxo onde, dia 18 de Abril, na Ode Winery, decorre uma das iniciativas.

Cada evento contará com oito chefs, maioritariamente alentejanos e ribatejanos, que irão cozinhar em duplas e apresentar pratos inspirados na cozinha tradicional, com produtos locais e sazonais. Entre os nomes já confirmados destacam-se Alexandre Silva, David Jesus, Vítor Adão, Afonso Dantas, José Júlio Vintém e Joaquim Saragga Leal, entre outros.

Os eventos decorrem entre as 11h00 e as 17h00, num ambiente descontraído, e incluem não só a componente gastronómica, mas também actividades paralelas como provas de vinhos e azeites, visitas às propriedades e experiências ligadas ao território.

A entrada tem o valor de 75 euros, incluindo quatro pratos e três copos de vinho. Segundo José Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, “a gastronomia é hoje um dos grandes motores do turismo e iniciativas como o Food Love Fest são fundamentais para afirmar o Alentejo e o Ribatejo como destinos de excelência”.