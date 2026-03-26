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Edição de 2026.03.26 1ª página Economia Iniciativa no Cartaxo integrada no ...

Iniciativa no Cartaxo integrada no Food Love Fest 2026

Chefs da região vão cozinhar em conjunto, em locais emblemáticos do território, sendo um deles o Cartaxo, no dia 18 de Abril, na Ode Winery.

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O Food Love Fest regressa em 2026 com um novo formato e a ambição reforçada de valorizar a gastronomia do Alentejo e Ribatejo, enquanto expressão cultural e motor de desenvolvimento turístico. Promovido pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e organizado pela Amuse Bouche – Food Storytellers, o festival apresenta este ano um modelo renovado, que reúne chefs da região a cozinhar em conjunto, em locais emblemáticos do território, sendo um deles o Cartaxo onde, dia 18 de Abril, na Ode Winery, decorre uma das iniciativas.
Cada evento contará com oito chefs, maioritariamente alentejanos e ribatejanos, que irão cozinhar em duplas e apresentar pratos inspirados na cozinha tradicional, com produtos locais e sazonais. Entre os nomes já confirmados destacam-se Alexandre Silva, David Jesus, Vítor Adão, Afonso Dantas, José Júlio Vintém e Joaquim Saragga Leal, entre outros.
Os eventos decorrem entre as 11h00 e as 17h00, num ambiente descontraído, e incluem não só a componente gastronómica, mas também actividades paralelas como provas de vinhos e azeites, visitas às propriedades e experiências ligadas ao território.
A entrada tem o valor de 75 euros, incluindo quatro pratos e três copos de vinho. Segundo José Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, “a gastronomia é hoje um dos grandes motores do turismo e iniciativas como o Food Love Fest são fundamentais para afirmar o Alentejo e o Ribatejo como destinos de excelência”.

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