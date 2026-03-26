uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-03-26
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.03.26 1ª página Economia Médio Tejo foi a Paris vender a reg ...
Médio Tejo foi a Paris vender a região a investidores franceses
Sessão reuniu empresários, autarcas e instituições na Embaixada de Portugal em Paris - foto DR

Médio Tejo foi a Paris vender a região a investidores franceses

Comunidade Intermunicipal apresentou as mais-valias do território num encontro empresarial realizado na Embaixada de Portugal em Paris. Objectivo passou por captar investimento, reforçar contactos e abrir portas a novas parcerias económicas com França.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo esteve em Paris, na sexta-feira, 13 de Março, para promover a região junto de empresários e investidores franceses, numa acção focada na captação de investimento e no reforço da cooperação económica entre Portugal e França. O encontro decorreu na Embaixada de Portugal em Paris. A sessão juntou empresários franceses, membros da diáspora portuguesa e representantes institucionais, criando oportunidades de contacto directo com o tecido empresarial da região.
Durante a apresentação foram destacadas as principais vantagens competitivas do Médio Tejo, como a localização estratégica, as infraestruturas, os recursos humanos qualificados e o dinamismo empresarial e inovador do território. Em cima da mesa esteve também o potencial da nova configuração territorial do Oeste e Vale do Tejo, apontada como uma oportunidade para ganhar escala, melhorar o planeamento e facilitar o acesso a financiamento europeu. No âmbito da iniciativa, foi ainda assinado um protocolo de cooperação entre a Nersant e a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, com o objectivo de apoiar empresas e estimular novas parcerias entre os dois mercados. O programa incluiu momentos de networking e uma visita ao grupo Eiffage, um dos maiores conglomerados europeus do sector da construção. A participação do Médio Tejo integra o projecto Médio Tejo+Internacional, desenvolvido no âmbito do Centro 2030, com vista à internacionalização e valorização económica da região.

Médio Tejo foi a Paris vender a região a investidores franceses
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...