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Edição de 2026.03.26 1ª página O MIRANTE dos Leitores Publicidade política em Alverca

Publicidade política em Alverca

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Na última edição de O MIRANTE, no texto alusivo à publicidade instalada em passeios de Alhandra, escrevemos na caixa que acompanhava o texto que a Junta de Alverca deu um mau exemplo no ano passado ao permitir a instalação de cartazes políticos numa das rotundas, quando o que queríamos escrever é que a cidade de Alverca foi palco de um mau exemplo. Isto porque as juntas de freguesia não têm competência para licenciar a instalação dos cartazes políticos, situação que, de resto, foi criticada na altura pelo então presidente da junta, Cláudio Lotra. Aos visados e aos nossos leitores as nossas desculpas pelo lapso.

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