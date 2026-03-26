Publicidade política em Alverca

Rectificação

Na última edição de O MIRANTE, no texto alusivo à publicidade instalada em passeios de Alhandra, escrevemos na caixa que acompanhava o texto que a Junta de Alverca deu um mau exemplo no ano passado ao permitir a instalação de cartazes políticos numa das rotundas, quando o que queríamos escrever é que a cidade de Alverca foi palco de um mau exemplo. Isto porque as juntas de freguesia não têm competência para licenciar a instalação dos cartazes políticos, situação que, de resto, foi criticada na altura pelo então presidente da junta, Cláudio Lotra. Aos visados e aos nossos leitores as nossas desculpas pelo lapso.

