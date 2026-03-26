Adolescente apanhado a conduzir sem carta

Um jovem de 17 anos foi detido pela PSP em Alverca, depois de ter sido apanhado a conduzir sem ter carta. O jovem recebeu ordem de paragem pelos polícias durante uma operação de fiscalização. O condutor foi questionado sobre a posse de documentos que o habilitassem a conduzir veículos a motor, tendo o mesmo admitido que não possuía qualquer carta de condução, o que levou à sua detenção. O jovem foi posteriormente libertado e notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público.