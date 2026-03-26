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Edição de 2026.03.26 1ª página Sociedade Alenquer apoia freguesias no projec ...

Alenquer apoia freguesias no projecto Med On Tour

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Foi aprovado, em reunião de câmara de Alenquer, o protocolo de cooperação no âmbito do projecto “Med On Tour-2026”, destinado a promover a saúde e o bem-estar das populações do concelho. A iniciativa anual realiza-se em parceria com a Associação de Estudantes da NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa e prevê a dinamização de rastreios e acções de sensibilização junto dos munícipes.
O projecto contempla a atribuição de apoio financeiro às juntas e uniões de freguesia que participem nas actividades, bem como o financiamento de despesas de alimentação e alojamento para os participantes, estudantes de medicina. O município destaca na proposta que a iniciativa permitirá, igualmente, aos jovens estudantes de medicina conhecer melhor o território e a comunidade.

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