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Edição de 2026.03.26 1ª página Sociedade Apoio a obras no Centro de Instruçã ...

Apoio a obras no Centro de Instrução Musical de Cabanas do Chão

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A Câmara de Alenquer aprovou a atribuição de um apoio financeiro de 5.500 euros ao Centro de Instrução Musical e Recreio de Cabanas do Chão. A verba destina-se à pintura e reparação das paredes do pavilhão e do edifício sede da colectividade. A colectividade tem desempenhado um papel relevante na dinamização cultural e formativa da freguesia, sobretudo junto dos jovens, refere a proposta. A intervenção pretende valorizar o património da associação e contribuir para a melhoria das infraestruturas que servem a população.

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