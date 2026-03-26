Apoio a obras no Centro de Instrução Musical de Cabanas do Chão

A Câmara de Alenquer aprovou a atribuição de um apoio financeiro de 5.500 euros ao Centro de Instrução Musical e Recreio de Cabanas do Chão. A verba destina-se à pintura e reparação das paredes do pavilhão e do edifício sede da colectividade. A colectividade tem desempenhado um papel relevante na dinamização cultural e formativa da freguesia, sobretudo junto dos jovens, refere a proposta. A intervenção pretende valorizar o património da associação e contribuir para a melhoria das infraestruturas que servem a população.