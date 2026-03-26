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Edição de 2026.03.26 1ª página Sociedade Aposta na investigação para melhora ...

Aposta na investigação para melhorar cuidados de saúde

ULS Lezíria arrancou com um curso de metodologias de investigação destinado aos seus profissionais de saúde, numa aposta na formação científica e na criação de projectos capazes de melhorar a prática clínica e reforçar a qualidade dos cuidados prestados aos utentes.

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A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) arrancou com um curso de formação em metodologias de investigação destinado aos seus profissionais de saúde, numa iniciativa que pretende estimular a produção científica dentro da instituição e reforçar a aplicação do conhecimento à prática clínica. A formação, intitulada “Desenvolvimento de Um Projecto de Investigação”, teve início na terça-feira, 10 de Março, e decorre na Biblioteca Dr. Manuel Evaristo, no Centro de Saúde de Santarém, em São Domingos. A iniciativa é promovida pelo Gabinete de Investigação, em parceria com o Gabinete de Formação da ULS Lezíria. Com esta acção, a instituição pretende introduzir os profissionais à investigação em saúde, dotando-os de ferramentas metodológicas para a concepção, estruturação e desenvolvimento de projectos científicos. O objectivo passa por capacitar os participantes para criarem estudos que possam contribuir para a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde, assentes na melhor evidência científica disponível. O curso tem uma duração total de 30 horas, distribuídas por 10 semanas, e inclui seis sessões presenciais, complementadas com cinco blocos de trabalho autónomo, destinados à consolidação de conhecimentos e à aplicação prática das matérias abordadas. Na primeira sessão foram trabalhados temas como a definição do problema e da pergunta de investigação, bem como a formulação de objectivos e hipóteses. No final da formação, os participantes deverão apresentar um projecto de investigação desenvolvido a partir de uma ideia inicial, percorrendo todas as etapas essenciais do processo investigativo.

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