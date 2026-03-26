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Edição de 2026.03.26 1ª página Sociedade Associação de Alenquer lamenta chum ...

Associação de Alenquer lamenta chumbo da baixa médica paga a 100% para doentes com cancro

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A Associação Acolher Prá Vida, de Alenquer, lamentou o chumbo dos projectos de lei que pretendiam garantir o pagamento do subsídio de doença a 100% aos doentes com cancro. A associação, que presta apoio aos doentes oncológicos e seus familiares, foi uma das que esteve reunida com a secretária de Estado da Segurança Social, Susana Lima, no sentido de sensibilizar a responsável para o assunto. “Por experiência própria, encontrei doentes oncológicas a trabalhar durante a quimioterapia, porque viviam sozinhas e não podiam estar de baixa, uma vez que precisavam do vencimento completo para o seu sustento. Isto é uma violência enorme”, disse a O MIRANTE a presidente da associação, Natércia Mateus.
A Associação Acolher Prá Vida está a sensibilizar as pessoas para que assinem a petição pública “Pelo Pagamento a 100% do Subsídio de Doença (baixa) para doentes oncológicos”, que até à data da escrita deste texto contava com 31.314 assinaturas. A Assembleia da República rejeitou no dia 13 de Março, com os votos contra da bancada do PSD e do CDS, partidos que sustentam o Governo, os diplomas apresentados pelo BE, PAN, PCP, Chega, Livre e IL. Actualmente, o subsídio de doença para doentes oncológicos varia entre 55% e 75% do seu rendimento de referência, percentagem que é aplicada conforme a duração da baixa médica.

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