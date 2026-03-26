Azambuja aprova voto de repúdio pelo fecho da urgência obstétrica de Vila Franca de Xira

O executivo da Câmara de Azambuja aprovou um voto de repúdio pelo encerramento do serviço de urgência obstétrica do Hospital Vila Franca de Xira, entretanto concentrado no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. A proposta foi aprovada, por unanimidade, com os votos favoráveis dos eleitos do PS, PSD, CDU e Chega.

Em causa está a decisão de encerrar as urgências de ginecologia e obstetrícia no Hospital Vila Franca de Xira (HVFX), que serve também os concelhos de Azambuja, Arruda dos Vinhos, Alenquer e Benavente, passando os utentes a ser encaminhados para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. “A solução apresentada de transferência para o Hospital Beatriz Ângelo não serve as populações do concelho, pois não existem transportes públicos directos e permanentes entre estes territórios e o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e as populações do concelho passariam a estar a mais de 50 quilómetros e a mais de uma hora de caminho, situação crítica e inaceitável em casos de emergência obstétrica”, lê-se no documento apresentado pelo vereador da CDU, António Torrão.

A vereadora com o pelouro da Saúde, Ana Coelho (PS), considera que o encerramento das urgências obstétricas em Vila Franca de Xira vai aumentar a pressão que já existe no Hospital Beatriz Ângelo, dando conta que dias antes do fecho “não houve camas para acolher partos”. Uma realidade que na sua opinião tenderá a piorar. “Estamos a falar de 250 mil habitantes, é óbvio que a pressão vai ser maior”, disse.

Ana Coelho destacou que Azambuja fica a “uma distância grande de Loures e que nestas situações - de urgência obstétrica - todos os minutos contam”, havendo por isso “receio de não haver condições nem segurança para acolher as mulheres num momento da sua vida em que merecem todos os cuidados e com a menor ansiedade possível”. Há ainda, vincou, o receio que “com a diminuição do número de partos em Vila Franca de Xira, que passa a receber apenas mulheres com partos programados, venham a encerrar a maternidade. “A senhora ministra disse que não estava previsto, mas o fecho das urgências obstétricas também não estava e aconteceu”, afirmou, realçando que Azambuja assim como os restantes quatro municípios servidos pelo HVFX vão “continuar a luta” pela reabertura do serviço, que inclui a recolha de assinaturas numa petição que tem a ambição de chegar a discussão na Assembleia da República.

Os vereadores do PSD, Luís Benavente e Margarida Lopes, apresentaram uma declaração de voto, onde afirmam que a CDU foi também parte integrante da solução política que sustentou governos do PS que contribuíram para a situação actual do Sistema Nacional de Saúde. Apesar disso, vincaram, “quando estão em causa as condições de saúde das pessoas do concelho de Azambuja, o PSD não hesita” e coloca-o “acima de qualquer divergência partidária”, tendo por isso votado favoravelmente o voto de repúdio.

A aprovação deste voto de repúdio a acontece um dia depois de os autarcas abrangidos pelo Hospital Vila Franca de Xira terem saído insatisfeitos de uma reunião com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins. A governante assegurou aos autarcas que o encerramento das urgências obstétricas “é provisória” e se deve ao reduzido número de obstetras.