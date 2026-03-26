Azambuja reforça apoio a pessoas invisuais

A Câmara de Azambuja vai estabelecer um protocolo de cooperação com a Associação Promotora do Ensino dos Cegos (APEC) com o objectivo de promover a inclusão das pessoas com deficiência visual no concelho. A proposta para a celebração do protocolo foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo. Segundo a vereadora Ana Coelho, o protocolo visa o apoio directo a pessoas com deficiência no âmbito de actividades da vida diária, como a orientação e mobilidade, estimulação sensorial, competências básicas de autonomia, apoio psicossocial para a pessoa e seus familiares, formação comportamental, aulas de braile, informática, entre outros serviços. No concelho de Azambuja estão identificadas 23 pessoas com deficiência visual. “Achamos importante ter mais este tipo de apoio para estas pessoas com deficiência”, disse a vereadora, acrescentando que o protocolo não vai trazer custos para o município uma vez que ã autarquia já dispõe dos equipamentos solicitados pela APEC.