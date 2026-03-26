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Edição de 2026.03.26 1ª página Sociedade Bebé nasce em ambulância dos Bombei ...
Bebé nasce em ambulância dos Bombeiros de Coruche a caminho de Évora
Grávida estava a 80 quilómetros do Hospital de Loures, a alternativa às urgências de VFX que estão fechadas e o Hospital de Santarém também apresentava constrangimentos - foto DR

Bebé nasce em ambulância dos Bombeiros de Coruche a caminho de Évora

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Um bebé nasceu na madrugada de sexta-feira, 20 de Março, numa ambulância dos Bombeiros Municipais de Coruche, durante o transporte da mãe para o Hospital do Espírito Santo, em Évora. O comandante da corporação, Nuno Coroado, confirmou a O MIRANTE que o alerta foi recebido às 04h13, através do INEM, para prestar assistência a uma grávida com 39 semanas, residente na localidade de Azervadinha, que apresentava contracções.
Após avaliação da situação, foi indicado o transporte para a unidade hospitalar de Évora. No entanto, já durante o percurso, junto à entrada da Auto-estrada 6 (A6), em Montemor-o-Novo, a mulher entrou em trabalho de parto. Perante a evolução do quadro, foi solicitado o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Évora, que se deslocou ao local. O parto acabou por ocorrer na ambulância, com a assistência dos bombeiros sapadores Leila Taxa e Rodrigo Alegria, acompanhados pelos profissionais do INEM. O bebé, de nome Santiago, nasceu com saúde.
Esta tem sido uma situação cada vez mais recorrente devido às urgências fechadas. Neste caso, a urgência de obstetrícia de Santarém apresentava constrangimentos desde o dia anterior e o Hospital Vila Franca de Xira já não tem o serviço em funcionamento. A alternativa seria a urgência no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, um percurso de 80 quilómetros e uma hora de distância, mais ou menos, a mesma distância para Évora. Desde Janeiro deste ano já nasceram mais de uma dezena de bebés fora dos hospitais.

Bebé nasce em ambulância dos Bombeiros de Coruche a caminho de Évora
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